Разработка ремейка Resident Evil 4 набирает обороты

Актёр, озвучивший Леона в Resident Evil 2, начал работу над новым проектом
Ник Апостолидес, сыгравший Леона Кеннеди в ремейке Resident Evil 2, поделился фотографией со съёмок нового игрового проекта. Фанаты уже предположили, что это будет ремейк приключенческого зомби-экшена Resident Evil 4, вышедший ни много ни мало 15 лет назад.
На прикреплённой к сообщению фотографии Ник предстаёт в костюме для захвата движений — этот метод анимации персонажей и объектов используется в фильмах и видеоиграх. Публикация была сопровождена комментарием "Как же приятно снова взяться за работу! Соблюдая меры предосторожности, повеселился с несколькими сумасшедшими ребятами… не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами новостями".
Отметим, что в последнее время студия-разработчик Capcom активно взялась за ремастеры и ремейки своих старых игр из серии Resident Evil. Только за последние пару лет вышли два широкомасштабных, воссозданных с нуля ремейка второй и третьей части серии.
Оба ремейка можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.
Resident Evil 2 Remake:
- PS Store - 1199 грн;
- Microsoft Store - 1199 грн;
- Steam - 1199 грн.
Resident Evil 3 Remake:
- PS Store - 1799 грн;
- Microsoft Store - 1799 грн;
- Steam - 1499 грн.
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