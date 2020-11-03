Разработка ремейка Resident Evil 4 набирает обороты

Resident Evil 4 / Capcom

Ник Апостолидес, сыгравший Леона Кеннеди в ремейке Resident Evil 2, поделился фотографией со съёмок нового игрового проекта. Фанаты уже предположили, что это будет ремейк приключенческого зомби-экшена Resident Evil 4, вышедший ни много ни мало 15 лет назад.

На прикреплённой к сообщению фотографии Ник предстаёт в костюме для захвата движений — этот метод анимации персонажей и объектов используется в фильмах и видеоиграх. Публикация была сопровождена комментарием "Как же приятно снова взяться за работу! Соблюдая меры предосторожности, повеселился с несколькими сумасшедшими ребятами… не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами новостями".

Отметим, что в последнее время студия-разработчик Capcom активно взялась за ремастеры и ремейки своих старых игр из серии Resident Evil. Только за последние пару лет вышли два широкомасштабных, воссозданных с нуля ремейка второй и третьей части серии.

Оба ремейка можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Resident Evil 2 Remake:

Resident Evil 3 Remake:

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