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Ремастер "Бегущего по лезвию" задержится на неопределённый срок

26 октября 2020, 15:42

"И все эти мгновения исчезнут во времени как слёзы под дождём".

Blade Runner / Nightdive Studios

Обновленная версия классического квеста 1997 года Blade Runner, создающаяся силами команды Nightdive Studios, не успеет к изначально озвученной дате релиза — игру перенесли на неопределённый срок, поэтому в лучшем случае релиз состоится до конца 2021-ого года.

По словам разработчиков, оригинальный код игры был утерян, а поиски в архивах EA, владеющих ныне уже закрытой Westwood Studios, закончились ничем, и даже если Electronic Arts и найдет что-то, касаемо Blade Runner, то вряд ли компания совершит жест доброй воли, в том числе из-за юридических трудностей.

Исходя из выше перечисленных причин, над ремастером приходится работать без доступа к каким-либо оригинальным материалам, кроме самой игры. Поэтому сейчас команда разработчиков в основном занята созданием инструментария для извлечения оригинальных ассетов.

Однако даже после завершения этого трудоемкого процесса, создателей ремастера все равно будут ожидать трудности: Blade Runner 1997-го года была очень тяжелой, дорогой и большой игрой для своего времени. 20 лет назад проект выпускали на четырех дисках, и даже так Westwood Studios пришлось сжать CGI-ролики, красивые задники и тысячи кадров анимации, чтобы проект уместился на носителях.

Blade Runner / 1997

Еще сильнее усложняет разработку тот факт, что игровые модели в Blade Runner не являются анимированными персонажами. По сути, каждый отдельный кадр у анимации персонажей является отдельной моделью. Из-за того, что игру экстремально сжимали, разработчикам из Westwood Studios пришлось удалить приблизительно половину данных у каждой модели, чтобы уместится в заданный вес. Поэтому для ремастера придется восстановить эту часть утерянных материалов с нуля.

Существует программа под названием ScummVM, способная запускать старые PC-игры на современных системах и автоматически улучшать разрешение в них. Nightdive вели переговоры с авторами программы, но обе стороны так и не сошлись на приемлемых условиях. Да и к тому же код ScummVM совместим только с PC, а авторы ремастера хотели, чтобы Blade Runner увидели игроки на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В конце концов расплывчатая дата релиза, намеченная на "конец 2020-го года" превратилась в еще более неопределенный "2021 год".

Ранее мы составили Топ-10 игр, которые надолго запомнятся и не дадут заскучать, даже если на их прохождение уйдут недели и месяца.

Blade Runner
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