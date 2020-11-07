BioWare анонсировала ремастер трилогии Mass Effect и новую часть серии

Mass Effect: Legendary Edition / BioWare

Как и ожидалось, в 2021 году – точнее, весной – BioWare выпустит обновлённую трилогию научно-фантастической серии Mass Effect для консолей Xbox, PlayStation и ПК.

В комплекте будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей нас ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты.

"В течение многих месяцев наша команда BioWare трудилась, создавая текстуры, шейдеры, модели, эффекты и технические детали трех необъятных игр. Нашей целью было не переделать или переосмыслить оригинальные игры, а осовременить их, чтобы поклонники и новые игроки могли получить максимальные впечатления от оригинальных игр, представленных в лучшем из возможных вариантов исполнения", – говорится в официальном пресс-релизе.

Помимо этого, в разработке официально находится новая часть серии, над которой работает команда ветеранов BioWare во главе с геймдиректором оригинальной трилогии Кейси Хадсоном.