Ремейк легендарной игры Diablo II все же увидит свет – СМИ

Ремейк Diablo II все же увидит свет / Blizzard

По информации авторитетного информатора Джейсона Шрайера, авторы Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2, занимаются вселенной Diablo с 2020 года, а именно, переизданием легендарной Diablo II с подзаголовком Resurrected.

До 2020-го года за ремейк отвечала команда Blizzard Team 1, в том числе работавшая над StarCraft II, Heroes of the Storm и Warcraft III: Reforged, после провала которой проект перешёл в руки другого подразделения.

Одними из главных причин провала Warcraft III: Reforged источники называет плохое планирование и постоянное давление со стороны руководства. 15 октября 2020 года Team 1 ждала реорганизация – сотрудников попросили пройти собеседование на другие позиции внутри компании Blizzard. Тех, кто не смог найти новую работу, постепенно сократили.

Vicarious Visions стала частью Activision в 2005 году. О слиянии студии с Blizzard Entertainment стало известно несколькими неделями ранее. Vicarious Visions же приложила руку к созданию многих игр, включая Guitar Hero, Spider-Man, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Destiny, Skylanders и Call of Duty.

Теперь все становится на свои места.

Ранее в Сети появилась новые подробности Diablo IV – новейшей игре в знаменитой, любимой игроками и определившей законы жанра серии action-RPG. Напомним, что анонс игры состоялся в прошлом году в рамках традиционной выставки BlizzCon 2019. Известно, что проект создаётся для ПК и консолей.

Сообщается, что основные силы при создании Diablo IV были сосредоточены на системе экипировки – работа велась с учётом ранних отзывов пользователей. Внимание уделялось как индивидуальным параметрам каждого класса, так и визуальному отображению предметов в инвентаре, дабы добиться наивысшей персонализации каждого героя.

Также изменения коснулись и качества игровых предметов. Команда не хочет, чтобы геймеры игнорировали всё, из чего в небо не бьёт оранжевый луч. Была увеличена потенциальная мощь отдельных аффиксов на синих магических предметах, увеличено максимальное количество аффиксов для редких предметов и предметов более высокого качества на поздних уровнях. Легендарные свойства легендарных предметов теперь генерируются случайным образом, а эпохальные предметы будут заменены уникальными.

Следующий отчет о разработке Diablo 4 состоится в ходе BlizzConline, которая пройдет с 19 по 20 февраля 2021 года в цифровом формате. Разработчики обещают представить новый геймплей, а также новый класс персонажа.