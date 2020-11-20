Революционный контроллер DualSense для PS5 научили работать с ПК

PS5 DualSense / Sony

Сторонняя программа DS4Windows, позволяющая играть в PC-игры с геймпадом DualShock 4, добавила поддержку беспроводного контроллера PS5 DualSense.

Причем поддержка касается не только обыкновенного нажатия кнопок, но и возможностей типа тачпада, подсветки (работает исключительно через провод) и вибрации (также пока что только через провод).

Ключевая разница от Steam в том, что DS4Windows позволит поиграть с новым геймпадом не только на платформе Valve, но и на других ПК-площадках, таких как EGS, GOG, Battle Net и Bethesda Launcher. Также, в отличие от интеграции Steam, в DS4Windows можно настроить цвет подсветки.

Как и Steam, DS4Windows не поддерживает тактильную отдачу и динамический триггерный эффект, потому что для этого необходима полноценная поддержка от Sony и разработчиков игр.

Вчера начались продажи игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 на территории Украины. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.