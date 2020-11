Rockstar Games выпустит Red Dead Online в качестве отдельной игры

Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

С 1 декабря Red Dead Online можно будет купить в виде отдельной игры на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series по цене в 5 долларов. Предложение ограничено до 15 февраля – потом ожидается подорожание до 20 долларов.

К данной версии вы сможете потом докупить и сюжетный режим – правда, даже имея только Online вам придется пожертвовать 125Гб своего диска. Что немаловажно, если вы уже владеете Red Dead Redemption 2, то ваша версия не будет изменена .

Кроме того, следующее крупное обновление для игры будут посвящено роли охотников за головами и выйдет уже на следующей неделе.

Обновление будет включать в себя новых преступников, которых нужно выследить, а также снаряжение и навыки престижного уровня, которые можно разблокировать еще на 10 уровнях. Также появятся новые легендарные преступники и бандитский абонемент на 100 уровней.

Напомним, что релиз RDR2 на Playstation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 97 баллов из 100. Больших похвал удостоились только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

Ранее редактор портала Kotaku у себя в твиттере опроверг появившуюся ранее информацию о существовании сборника Red Dead Redemption: The Outlaws, в который должны были войти ремастер оригинальной игры 2010-го и улучшенная версия RDR 2 для консолей нового поколения.