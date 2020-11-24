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Rockstar Games выпустит Red Dead Online в качестве отдельной игры

24 ноября 2020, 18:56

На релизе она будет стоить 150 грн.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

С 1 декабря Red Dead Online можно будет купить в виде отдельной игры на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series по цене в 5 долларов. Предложение ограничено до 15 февраля – потом ожидается подорожание до 20 долларов.

К данной версии вы сможете потом докупить и сюжетный режим – правда, даже имея только Online вам придется пожертвовать 125Гб своего диска. Что немаловажно, если вы уже владеете Red Dead Redemption 2, то ваша версия не будет изменена.

Кроме того, следующее крупное обновление для игры будут посвящено роли охотников за головами и выйдет уже на следующей неделе.

Обновление будет включать в себя новых преступников, которых нужно выследить, а также снаряжение и навыки престижного уровня, которые можно разблокировать еще на 10 уровнях. Также появятся новые легендарные преступники и бандитский абонемент на 100 уровней.

Напомним, что релиз RDR2 на Playstation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 97 баллов из 100. Больших похвал удостоились только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее редактор портала Kotaku у себя в твиттере опроверг появившуюся ранее информацию о существовании сборника Red Dead Redemption: The Outlaws, в который должны были войти ремастер оригинальной игры 2010-го и улучшенная версия RDR 2 для консолей нового поколения.

Red Dead Redempion 2
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