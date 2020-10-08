S.T.A.L.K.E.R. 2 обзавелся новым видео

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый тизер / SGC

Украинская студия GSC Game World поделилась новым видео из грядущего долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

В конце видео появляется надпись "нет сигнала", а сам ролик сопровождается описанием:

"Ходят слухи... мол, под "Юпитером" есть какие-то туннели, которые аж до самого города идут. Только, во-первых, такое обычно после второго стакана начинают трепать, а, во-вторых, на том "Юпитере" такое... мда. В общем, никого туда особо соваться не тянет.".

Сейчас в GOG идет распродажа, в рамках которой "Тень Чернобыля" можно купить за 69 гривен, "Чистое небо" — за 57 гривен, а "Зов Припяти" — за 104 гривны.

Первый трейлер игры, напомним, был представлен на прошлом Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Игра выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass.

Дата выхода Сталкер 2 пока неизвестна.