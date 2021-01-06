УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя

6 января 2021, 17:55

Обладатели консолей получат возможность насладиться современными эффектами в новой игре от GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 новые подробности / GSC Game World

Твиттер-аккаунт Xbox News, со ссылкой на PR-отделение студии GSC Game World, рассказал свежие технические подробности отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях нового поколения Xbox Series.

Игра получит поддержку трассировку лучей не только на Xbox Series X, но и на Series S. При этом на старшей консоли от Microsoft шутер будет поддерживать разрешение 4К.

Для подписчиков Xbox Game Pass станет хорошей новостью то, что уже с первого дня S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна в библиотеке сервиса – правда, данное предложение будет распространяться только для владельцев консолей от Microsoft. Напомним, что Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.

Что касается даты релиза, то GSC Game World в очередной раз напомнила, что не называли никаких точных дат. Компания пообещала рассказать уже в самое ближайшее время, когда фанаты смогут вернуться в зону отчуждения. Предположительно, релиз игры состоится до конца этого года.

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Epic Games Store Steam Xbox Series X Xbox Series S
Сейчас вы просматриваете новость «S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на AndroidОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android PlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолейPlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолей Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОСMicrosoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods MaxНе спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выигралаValve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла
Следующий материал

Последние новости

18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
18:02
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя
Реклама
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
Реклама
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
Реклама
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять