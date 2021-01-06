S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя

S.T.A.L.K.E.R. 2 новые подробности / GSC Game World

Твиттер-аккаунт Xbox News, со ссылкой на PR-отделение студии GSC Game World, рассказал свежие технические подробности отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях нового поколения Xbox Series.

Игра получит поддержку трассировку лучей не только на Xbox Series X, но и на Series S. При этом на старшей консоли от Microsoft шутер будет поддерживать разрешение 4К.

Для подписчиков Xbox Game Pass станет хорошей новостью то, что уже с первого дня S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна в библиотеке сервиса – правда, данное предложение будет распространяться только для владельцев консолей от Microsoft. Напомним, что Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.

Что касается даты релиза, то GSC Game World в очередной раз напомнила, что не называли никаких точных дат. Компания пообещала рассказать уже в самое ближайшее время, когда фанаты смогут вернуться в зону отчуждения. Предположительно, релиз игры состоится до конца этого года.

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.