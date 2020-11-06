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Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче

6 ноября 2020, 12:22

В комплекте с Galaxy S21 могут идти полностью беспроводные наушники.

Galaxy Buds Beyond / Samsung

Не успели мы поделиться новостью о возможном отказе компании Samsung от зарядки и наушников в комплекте, поставляемых в упаковке с новыми гаджетами, как пришла положительная контрновость — Samsung действительно уберёт из комплекта новинок обычные проводные наушники AKG, но, только чтобы заменить их комплектными полностью беспроводными наушниками Galaxy Buds Beyond. Об этом сообщает издание TopDaily.

Эта акция станет ответом компании Apple, которая максимально урезала комплект iPhone 12 и iPhone 11, оставив в коробке только сам смартфон и кабель для зарядки. По словам "яблочных", данный выбор был сделан в пользу снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Решение было принято в рамках программы "экологически чистый шаг", направленной на переход к новым технологиям защиты окружающей среды.

Напомним, в новое флагманское семейство Samsung должны войти три модели: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. По инсайдерской информации, их представят 14 января, а продажи намечены на 29 число того же месяца.

Ранее стало известно, что компания Apple ограничила максимальную мощность беспроводной магнитной зарядки MagSafe при использовании с iPhone 12 mini — она будет выдавать 12 Вт против 15 Вт со всеми остальными новыми Айфонами

Apple Samsung Samsung Galaxy S20 Galaxy Z Flip
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