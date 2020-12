Самурайский бенефис – завершилось пользовательское голосование за звание "Игра года"

Кадр из Ghost of Tsushima / PS4

Голосование в номинации The Game Awards "Выбор игроков" завершилось – самурайский боевик Ghost of Tsushima, он же "Призрак Цусимы", стал игрой года по мнению исключительно обычных пользователей.

Напомним, что "Выбор игроков" – единственная категория, в которой игры оценивают только геймеры, а не жюри. В других номинациях, к слову, эксперты имеют 90% влияния на итоговый результат.

За новое творение от авторов игр серии Infamous отдали свой голос 47% пользователей. Второе место заняло продолжение приключенческого боевика The Last of Us – 32%. В течение последних дней голосования два эксклюзива PlayStation шли вровень, некоторое время тайтл Naughty Dog даже опережал соперника, но фанаты самурайского экшена были непоколебимы.

Голоса распределились следующим образом:

Ghost of Tsushima — 47%

The Last of Us: Part II — 32%

Hades — 11%

DOOM Eternal — 7%

Spider-Man: Miles Morales — 3%.

Релиз Ghost of Tsushima состоялся 17-го июля этого года эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В Украине стандартное издание стоит 1999 грн, делюкс-издание – 2199 грн. На агрегаторе рецензий OpenCritic игра набрала в среднем 85 баллов из 100.

Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.