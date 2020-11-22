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Сборник Red Dead Redemption: The Outlaws Collection засветился на Amazon

22 ноября 2020, 12:29

Ожидается, что его анонсируют 10 декабря, на The Game Awards.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Просим относиться к этому слуху с осторожностью – на Amazon появились страницы сборника Red Dead Redemption: The Outlaws Collection, включающий в себя улучшенную версию Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения и полноценный ремейк RDR 2010 года.

По неподтверждённой информации от другого источника, ремейк первой части анонсируют уже в следующем месяце, 10 декабря – в день проведения ежегодной церемонии The Game Awards 2020, отмечающей достижения в индустрии компьютерных игр.

Хотя обложки и выглядят правдоподобно, источник не предоставил никаких ссылок, сославшись на то, что страницы были удалены сразу после того, как ему удалось сделать скриншоты.

Напомним, что релиз RDR2 на Playstation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 97 баллов из 100. Больших похвал удостоились только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее в Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games Red Dead Redempion 2 PlayStation 5 Xbox Series S
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