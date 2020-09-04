Сбой в работе Приват24: стала известна причина

Приват24 не работает по одной причине, узнал Главред.
В пятницу, 4 сентября, в Украине "лег" интернет-банк Приват24 – пользователи не могут войти.
После ввода персональных данных высвечивается сообщение "Вхід у Приват24", идет загрузка, но попасть в интернет-банк не получается.
Источник Главреда сообщил, что сегодня в Привате вообще не работает система.
"Система сегодня не работает вообще, неизвестно, когда заработает, и неизвестно, починят ли на выходных. Ждите и проверяйте приложение", – сказали источнику в банке.
Напомним, 10 июля "легли" приложения популярных сервисов, в частности, Privat24, Megogo, monobank, Viber, OLX и Megogo. Проблема возникла преимущественно у владельцев IPhonе.
Автор: Екатерина Присяжнюк