Сбой в работе Приват24: стала известна причина

В Приват24 не получается зайти, поскольку не работает система, поделился источник / ПриватБанк

В пятницу, 4 сентября, в Украине "лег" интернет-банк Приват24 – пользователи не могут войти.

После ввода персональных данных высвечивается сообщение "Вхід у Приват24", идет загрузка, но попасть в интернет-банк не получается.

Источник Главреда сообщил, что сегодня в Привате вообще не работает система.

"Система сегодня не работает вообще, неизвестно, когда заработает, и неизвестно, починят ли на выходных. Ждите и проверяйте приложение", – сказали источнику в банке.

Сбой в работе Приват24 произошел, поскольку не работает система, поделился источник / Скриншот

Напомним, 10 июля "легли" приложения популярных сервисов, в частности, Privat24, Megogo, monobank, Viber, OLX и Megogo. Проблема возникла преимущественно у владельцев IPhonе.