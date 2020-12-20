Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам

Zoom / The Guardian

Мега-популярный сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит встреч для бесплатных аккаунтов на несколько предстоящих праздников. Компания в этом году уже снимала лимит к празднику Ханука и на День Благодарения.

Обычно встречи с тремя или более участниками, размещёнными на бесплатном уровне Zoom, не могут длиться более 40 минут. Это ограничение будет снято к рождественским и новогодним праздникам: 23–26 декабря и 30 декабря 2020 – 2 января 2021.

К слову, никаких манипуляций проделывать не нужно, в указанное время лимит будет снят автоматически. Главное, закрыть видеочат от посторонних: чтобы сделать это, техподдержка Zoom рекомендует добавить в конференц-звонок функцию "Зал ожидания", с помощью которой организатор встречи может пускать пользователей по своему усмотрению.

В качестве альтернативы Zoom, хорошо зарекомендовала себя новая функция "Провести собрание" в Windows 10. Так, она позволяет создавать и подключаться к беседам без регистрации в приложении Skype и даже без загрузки мессенджере. Для участия в конференции достаточно сгенерированной ссылки или кода доступа.

Звонок можно принять либо через десктопный клиент Skype, либо через веб-приложение программного обеспечения в браузере Microsoft Edge. Таким образом, даже не имея аккаунта, пользователь получает доступ к функционалу клиента Skype, в частности, опции записи звонка или размытия фона.

Как использовать функцию "Провести собрание"

Чтобы начать или подключиться к уже существующей видеовстрече, достаточно щелкнуть значок "Провести собрание" на панели задач и выбрать соответствующую опцию.

После запуска видеосвязи вы сможете пользоваться привычными функционалом Skype – общаться в чате, реагировать смайликами или делиться своим экраном. Так, в частности, каждый звонок может длиться до 24 часов, при этом срок встречи не истекает.