УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Silent Hill и 10 других проектов, которые могут выйти эксклюзивно на PS5

6 декабря 2020, 15:20

Предположительно, анонс некоторых из них состояться уже на следующей неделе в рамках The Game Awards 2020.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Пользователь Reddit под ником FLACO1942 собрали масштабный список потенциальных проектов, готовящихся к выходу на консоли нового поколения PlayStation 5, складывая воедино крупицы информации и различные слухи из которых вырисовывается определенная картина.

Это в большей степени догадки и прогнозы, нежели проверенные инсайды, потому относитесь к информации осторожно. Напомним, что церемония награждения The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Так, в частности, по неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Эксклюзивный проект From Software

Несколько недель назад, MarsipanRumpan – пользователь популярного игрового форума ResetEra, который часто первым сообщает достоверные сведения об еще неанонсированных играх – рассказал, что Sony ведут переговоры с Хидетакой Миядзаки о разработке ещё одного эксклюзива для PlayStation. Для From Software это третий проект, находящийся в планах, но пока лишь на этапе договоренностей. Первый это Elden Ring, а второй – новый Armored Core.

Demon’s Souls
Кадр из Demon’s Souls / From Software

Новый шутер от Guerrilla Games (Killzone, Horizon)

Предположительно, данный проект разрабатывался параллельно с Horizon Forbidden West – это может быть как новый Killzone, так и SOCOM. Известно, что в студию пришел Саймон Ларуш, поработавший над рядом мультиплеерных шутеров (Killzone 2, R6 Patriots, R6 Siege) и Крис Ли (SOCOM). Слухи о новом шутере от Guerrilla Games ходят уже давно, впрочем, официальный анонс ожидается не раньше второй половины 2021 года.

Кадр из Horizon Zero Dawn
Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrila Games

Days Gone 2

Темная лошадка Sony, как и Ghost of Tsushima, неожиданно показавшая высокие показатели по продажам. Источники сообщают, что издатель ожидал провал от Bend Studio, а теперь в Days Gone видят будущую франшизу. Впрочем, до релиза компания тоже обещала выпустить сюжетные дополнения – однако о них до сих пор ничего не известно.

Кадр из Days Gone /Bend Studio

Bloodborne Remastered

Этот проект связывают с Bluepoint Games и могут анонсировать уже на грядущей The Game Awards. Вполне возможно, что за выходом на PS5 спустя некоторое время последует релиз на ПК. Говорят, что изначально японским разработчикам не удалось выпустить порт из-за ограничений движка, но благодаря вмешательству Bluepoint (и студии ответственной за ремастер Dark Souls) удалось улучшить игру и добавить в неё удаленный контент.

Напомним, что ранее состоялся релиз ремейка хардкорного фэнтезийного ролевого экшена Demon's Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

Кадр из Bloodborne
Кадр из Bloodborne / From Software

Marvel’s Spider-Man 2

Ожидается через несколько лет. Сценарий для игры начали писать в начале 2019 года, а отдельную игру про Майлза Моралеса запустили в разработку в мае 2018 года, когда ещё даже не вышла первая часть.

Spider-Man: Miles Morales
Кадр из Spider-Man: Miles Morales / Sony

Перезапуск Silent Hill

За последний пару месяцев мы видели столько слухов о новой Silent Hill, что пальцев на обеих руках не хватит. По неподтверждённым данным, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Предположительно, анонс игры состоится 11-го декабря в ходе церемонии награждения "игрового Оскара" The Game Awards 2020. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.

Silent Hills
Silent Hills / кадр из тизер-трейлер 2014 года

The Last Of Us: Factions

Полноценная многопользовательская игра на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. О существовании игры говорит факт существования видео, утекшего в сеть в первой половине 2020 года.

The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Новая игра Naughty Dog

Вряд ли команда занимается одним лишь мультиплеером, так как игра по сути уже готова. В конце 2018 года студия объявила кастинг на роль темнокожего мужчины от 40 до 60 лет – кандидат должен быть короткостриженным, а также "сильным, но не рельефным".

Первый трейлер можно ждать уже в следующем году.

Uncharted 3: Иллюзии Дрейка
Кадр из Uncharted 3 / Naughty Dog

Неизвестный проект от студии из Сан-Диего

Это та самая "секретная", студия, в которую устроились специалисты, работавшие над играми Naughty Dog и Rockstar Games. Над чем конкретно работают там пока неизвестно, но некоторое время назад всплывала информация о разработке неанонсированого шутера с видом от первого лица эксклюзивно для консоли PlayStation 5.

К слову, у студии пока даже нет названия.

PlayStation лого / Sony

Horizon VR

Кроме полноценного сиквела геймеров ждет еще один проект о приключениях в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Его разрабатывает London Studio и ожидается, что это будет кросс-ген. На существование проекта указал VR-консультант Каллум Хёрли, тестировавший игру – позже он извинялся за то, что наговорил лишнего.

Кадр из Horizon Zero Dawn
Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Ghost of Tsushima 2 или что-то совершенно новое

Sucker Punch, как и Bend Studio, создатели Days Gone, сделали очень важную вещь – создали потенциальную франшизу там, где её никто не ждал. Ghost of Tsushima оказалась хитом и отлично проявила себя на долгой дистанции в плане продаж и уже после выхода игры, разработчики искали в команду человека, специализирующегося на истории феодальной Японии.

Арт Ghost of Tsushima
Кадр из Ghost of Tsushima / Sucker Punch Productions

Ранее мы делились нашими впечатлениями от Ghostrunner, польского киберпанка в духе Hotline Miami.

Sony PlayStation PlayStation 5 Silent Hill
Сейчас вы просматриваете новость «Silent Hill и 10 других проектов, которые могут выйти эксклюзивно на PS5». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релизаКиберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфоновSamsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов Следующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of WarСледующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of War Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhoneApple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимойШесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой
Следующий материал

Последние новости

15:34
В Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19
15:32
России предрекли капитуляцию на Донбассе Видео
15:29
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
15:20
Silent Hill и 10 других проектов, которые могут выйти эксклюзивно на PS5
14:49
Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах Видео
Реклама
14:43
Санду призвала правительство Молдовы немедленно уйти в отставку Видео
14:14
Украину заметет снегом: синоптики назвали даты похолодания в Украине Видео
14:00
"Диктатор сдохнет!": в Минске начались задержания и разгон акций протеста Видео
13:54
Врач назвала ключевое отличие потери обоняния при коронавирусе и простуде Видео
13:50
Apple запустила программу бесплатной замены дисплеев iPhone 11. Как проверить свой?
13:36
Кравчук предложил ужесточить санкции против России: в Совфеде резко отреагировали Видео
13:28
Захват Крыма и агрессия на Донбассе: Разумков высказался насчет санкций против РФ Видео
13:00
Выразительный макияж глаз в стиле 90-х вернулся в моду на зиму 2020 Видео
12:54
Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге кибербезопасности
12:37
Трамп назвал американских демократов коммунистами Видео
12:35
Российского рок-музыканта выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну​ Видео
12:35
"Допускали халатность": Зеленский прошелся по своим предшественникам из-за армии Видео
12:35
Скорая смерть и войны: астролог дал Байдену нерадужный прогноз
12:17
"Невероятная красотка": София Ротару спела Червону руту в Москве Видео
12:12
Microsoft приобрела создателей Death Stranding с Хидео Кодзимой во главе – СМИ
Реклама
11:48
Кравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причину Видео
11:35
Во всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричь мнение
11:34
Украина разворачивает мощную защиту на побережье Черного и Азовского морей Видео
11:26
"Голоса из мешков". Трамп раскрыл механизм подтасовок на выборах Видео
11:12
​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии Видео
11:00
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение и выгодное совпадение Видео
10:36
Ученые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом Видео
10:09
Рейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родине мнение
10:03
Взрывается все вокруг: в России вспыхнул мощный пожар на складах с пиротехникой Видео
09:47
В Киеве за сутки зарегистрировали еще полторы тысячи больных коронавирусом Видео
09:25
В моду на зиму 2021 вошли впечатляющие теплые шубы из экомеха - фото Фото Видео
09:10
Трамп похвастался наличием у США мощнейшего оружия Видео
08:52
Новый год в разгар COVID-19​: инфекционист назвал главную опасность праздников Видео
08:33
Запад поставил крест на Украине, но отказаться от нее уже не может мнение
08:08
Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения Видео
08:00
​Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали, к чему готовиться украинцам Видео
07:26
Кравчук пригрозил России отключением от платежной системы SWIFT из-за Донбасса Видео
06:58
С 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услуг мнение
06:26
Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
06:04
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
Реклама
05:37
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму Видео
05:05
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
04:41
С Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке Фото
04:30
"Выполнять не будут": Кравчук назвал главную проблему локдауна в Украине Видео
04:10
Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление Видео
03:39
В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна" Видео
03:10
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
02:43
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
01:30
"Хочет всех закатать в асфальт": в Беларуси объяснили, что обрушит режим Лукашенко Видео
01:19
Умер легендарный советский футболист
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять