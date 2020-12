Silent Hill и 10 других проектов, которые могут выйти эксклюзивно на PS5

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Пользователь Reddit под ником FLACO1942 собрали масштабный список потенциальных проектов, готовящихся к выходу на консоли нового поколения PlayStation 5, складывая воедино крупицы информации и различные слухи из которых вырисовывается определенная картина.

Это в большей степени догадки и прогнозы, нежели проверенные инсайды, потому относитесь к информации осторожно. Напомним, что церемония награждения The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Так, в частности, по неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Эксклюзивный проект From Software

Несколько недель назад, MarsipanRumpan – пользователь популярного игрового форума ResetEra, который часто первым сообщает достоверные сведения об еще неанонсированных играх – рассказал, что Sony ведут переговоры с Хидетакой Миядзаки о разработке ещё одного эксклюзива для PlayStation. Для From Software это третий проект, находящийся в планах, но пока лишь на этапе договоренностей. Первый это Elden Ring, а второй – новый Armored Core.

Кадр из Demon’s Souls / From Software

Новый шутер от Guerrilla Games (Killzone, Horizon)

Предположительно, данный проект разрабатывался параллельно с Horizon Forbidden West – это может быть как новый Killzone, так и SOCOM. Известно, что в студию пришел Саймон Ларуш, поработавший над рядом мультиплеерных шутеров (Killzone 2, R6 Patriots, R6 Siege) и Крис Ли (SOCOM). Слухи о новом шутере от Guerrilla Games ходят уже давно, впрочем, официальный анонс ожидается не раньше второй половины 2021 года.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrila Games

Days Gone 2

Темная лошадка Sony, как и Ghost of Tsushima, неожиданно показавшая высокие показатели по продажам. Источники сообщают, что издатель ожидал провал от Bend Studio, а теперь в Days Gone видят будущую франшизу. Впрочем, до релиза компания тоже обещала выпустить сюжетные дополнения – однако о них до сих пор ничего не известно.

Кадр из Days Gone /Bend Studio

Bloodborne Remastered

Этот проект связывают с Bluepoint Games и могут анонсировать уже на грядущей The Game Awards. Вполне возможно, что за выходом на PS5 спустя некоторое время последует релиз на ПК. Говорят, что изначально японским разработчикам не удалось выпустить порт из-за ограничений движка, но благодаря вмешательству Bluepoint (и студии ответственной за ремастер Dark Souls) удалось улучшить игру и добавить в неё удаленный контент.

Напомним, что ранее состоялся релиз ремейка хардкорного фэнтезийного ролевого экшена Demon's Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

Кадр из Bloodborne / From Software

Marvel’s Spider-Man 2

Ожидается через несколько лет. Сценарий для игры начали писать в начале 2019 года, а отдельную игру про Майлза Моралеса запустили в разработку в мае 2018 года, когда ещё даже не вышла первая часть.

Кадр из Spider-Man: Miles Morales / Sony

Перезапуск Silent Hill

За последний пару месяцев мы видели столько слухов о новой Silent Hill, что пальцев на обеих руках не хватит. По неподтверждённым данным, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Предположительно, анонс игры состоится 11-го декабря в ходе церемонии награждения "игрового Оскара" The Game Awards 2020. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.

Silent Hills / кадр из тизер-трейлер 2014 года

The Last Of Us: Factions

Полноценная многопользовательская игра на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. О существовании игры говорит факт существования видео, утекшего в сеть в первой половине 2020 года.

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Новая игра Naughty Dog

Вряд ли команда занимается одним лишь мультиплеером, так как игра по сути уже готова. В конце 2018 года студия объявила кастинг на роль темнокожего мужчины от 40 до 60 лет – кандидат должен быть короткостриженным, а также "сильным, но не рельефным".

Первый трейлер можно ждать уже в следующем году.

Кадр из Uncharted 3 / Naughty Dog

Неизвестный проект от студии из Сан-Диего

Это та самая "секретная", студия, в которую устроились специалисты, работавшие над играми Naughty Dog и Rockstar Games. Над чем конкретно работают там пока неизвестно, но некоторое время назад всплывала информация о разработке неанонсированого шутера с видом от первого лица эксклюзивно для консоли PlayStation 5.

К слову, у студии пока даже нет названия.

PlayStation лого / Sony

Horizon VR

Кроме полноценного сиквела геймеров ждет еще один проект о приключениях в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Его разрабатывает London Studio и ожидается, что это будет кросс-ген. На существование проекта указал VR-консультант Каллум Хёрли, тестировавший игру – позже он извинялся за то, что наговорил лишнего.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Ghost of Tsushima 2 или что-то совершенно новое

Sucker Punch, как и Bend Studio, создатели Days Gone, сделали очень важную вещь – создали потенциальную франшизу там, где её никто не ждал. Ghost of Tsushima оказалась хитом и отлично проявила себя на долгой дистанции в плане продаж и уже после выхода игры, разработчики искали в команду человека, специализирующегося на истории феодальной Японии.

Кадр из Ghost of Tsushima / Sucker Punch Productions

