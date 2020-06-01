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Легендарный Silent Hill возвращается: в Сети назвали дату презентации

1 июня 2020, 10:42

Культовый Silent Hill могут показать на презентации State of Play 4 июня.

Silent Hill
Фанатов Silent Hill может ожидать полноценный анонс игры / steamcommunity.com

На презентации игр для игровой консоли PlayStation 5 фанаты игрового мира могут получить настоящий сюрприз. На платформу PlayStation возвращается невероятно популярный Silent Hill, слухи о котором усиленно циркулировали последние месяцы.

Инсайдерский источник утверждает, что студия Sony на своем презентационном шоу State of Play готова продемонстрировать Silent Hill уже 4 июня, причем это должен быть не просто тизер, а полномасштабный анонс.

Также инсайдер прогнозирует анонс ужастика Resident Evil 8, который не состоялся ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Теперь же в компании Capcom считают, что время для анонса игры уже пришло.

Слухи о перезапуске популярной франшизы Silent Hill были и раньше, однако источники не подтверждали информацию о том, что демонстрация игры все же состоится.

Silent Hill – одна из самых известных, культовых и наиболее популярных игр жанра survival horror. По сюжету, действия в игре происходят в придуманном городе Сайлент Хилл. Игрок погружается в мир ужаса и пугающей атмосферы. По сведениям на 2012 год, разработчикам удалось продать более 7 миллионов копий своей игры по всему миру.

Напомним, согласно последним данным, презентация PlayStation 5 может состояться на месяц раньше запланированного срока. Предполагается, что игровая консоль появится в продаже уже в октябре.

Ранее Epic Games Store запустила в свободный доступ игру Grand Theft Auto V. Одну из самых популярных игр в мире с множеством интересных дополнений можно было скачать абсолютно бесплатно.

Sony PlayStation 5 игры
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