Silent Hill всё? Создатель культовой серии хорроров покинул Sony

Кэйитиро Тояма / создатель Silent Hill

Создатель легендарной серии хорроров Silent Hill Кэйитиро Тояма ушел из Sony Japan Studio и основал новую компанию Bokeh Game Studio, которая уже занимается созданием своей дебютной приключенческой игры, не уступающей по масштабам предыдущим проектам геймдизайнера.

Название студии "Bokeh" – это английский термин, образованный от японского слова "bo-ke", которое относится к технике размытия камеры. Этот японский способ выражения получил распространение во всем мире.

Что касается IP, которые он создавал, будучи сотрудником Sony, то все они принадлежат именно японскому платформодержателю. Впрочем, по словам Тоямы, с предыдущим работодателем у него остались очень теплые отношения, и он исключает, что в будущем еще прикоснется к франшизам, которыми он занимался прежде

Новость крайне любопытна на фоне слухов о новой Silent Hill, которой якобы занимался Тояма вместе с Акирой Ямаокой (композитор почти всей серии) и художником Масахиро Ито. Также примечательно то, что анонсирующем видео постоянно мелькают концепт-арты жутких монстров, поэтому пока не можем так легко зачеркнуть этот слух.

Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго – церемония награждения The Game Awards 2020 пройдет уже в следующую пятницу. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

Напомним, что ранее были названы номинанты, которые поборются за звание лучших из лучших в различных номинациях.

Так, в частности, последнее творение Naughty Dog и один из важнейших эксклюзивом PS4 The Last of Us Part II представлен аж в десяти номинациях, включая "Игра года", а "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades – в семи.