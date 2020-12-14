Скандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликов

Логотип Pornhub / Flickr

После того, как руководство платежных систем Mastercard и Visa запретили использовать собственные карты на самом популярном в мире порносайте Pornhub, руководство портала начало массово удалять все видео на своем сайте (которые не были созданы контент-партнерами либо участниками модельной программы).

Об этом сообщает американское издание Vice. Сообщается, что после изменения политики, которая запрещает непроверенные загрузки и решения систем Mastercard и Visa полностью отказаться от обслуживания портала, Pornhub удалил миллионы порновидео.

"В рамках нашей политики по запрету непроверенных загрузчиков мы теперь также приостановили весь ранее загруженный контент, который не был создан контент-партнерами или участниками модельной программы", ‒ заявили представители порносайта.

Кроме того, в Pornhub заявили ‒ видео будут удалены еще до начала проверки, которую планируют начать уже в 2021 году.

Сообщается, что на данный момент было удалено около половины всего контента Pornhub.

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Cкандал Pornhub и Mastercard / Visa - что было ранее: