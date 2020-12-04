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Следующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of War

4 декабря 2020, 13:54

Одолев бесчисленное множество валькирий, Кратос вступает в битву в Fortnite.

Fortnite
Fortnite / Epic Games

Кратос и впрямь пришёл во вселенную Fortnite, но, что самое интересное, не стал эксклюзивом PlayStation – его могут получить обладатели всех актуальных платформ. Об этом разработчики игры сообщили в блоге на официальном сайте.

Экипировка бога войны уже доступна в магазине предметов как отдельно, так и в комплекте "Кратос" с остальными предметами из набора "Клятвопреступник".

В набор "Клятвопреступник" в свою очередь входят уже знакомые многим предметы Кратоса: дельтаплан "Щит стража", украшение на спину "Мимир" и кирка "Левиафан". Вместе с последней, кстати, идёт и эмоция "Леденящий взрыв".

Так, в частности, небольшой, но заметный бонус таки ждёт отдельно игроков на PlayStation 5 – приобретя экипировку Кратоса и сыграв матч на консоли нового поколения, они могут получить дополнительный стиль "Кратос в броне"

Напомним, что 2 декабря в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В игру добавили экипировку Мандалорца вместе с малышом Йодой, новые локации, героев и оружие. Сезон продлится до 15 марта.

Трейлер Fortnite – Кратос

Несколькими неделями ранее в Fortnite появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

  • Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV.
  • Присоединитесь к друзьям как обычно или пригласите их присоединиться к вам.
  • Запустите Fortnite на ПК или PlayStation.
  • Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.

God of War Fortnite Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X Epic Games Xbox Series S
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