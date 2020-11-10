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Слух: Cyberpunk 2077 может не выйти в этом году

10 ноября 2020, 10:22

Авторы думают об ещё одном переносе даты выхода.

cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / CD Project RED

Неоднократно публиковавший достоверную информацию инсайдер Tiffany Treadmore Inc сообщил, что релиз грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077 не состоится в ближайшее время, как предполагалось ранее.

По оригинальному плану, игра должна была выйти еще в апреле этого года, затем релиз перенесли на сентябрь того же месяца. Впоследствии издатель пообещал выпустить проект в ноябре, еще чуть позже – в декабре.

Если верить источнику, то релиз игры, которая создается силами поляков из CD Project RED, состоится лишь в следующем году. Публикация была сопровождена комментарием: "Что если Cyberpunk 2077 перенесут...снова. Например, что если он не выйдет в этом году. Например, до 2021 года."

Несмотря на то, какое давление сейчас идет на CD Project RED, мы бы не удивились такому повороту событий, но всё же скрестим пальцы.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 GOG Xbox Series S
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