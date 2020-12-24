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Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности – CD Projekt Red исправила критическую ошибку

24 декабря 2020, 15:30
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Также апдейт повысил стабильность игры на консолях.

Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red выпустила мини-патч 1.06 для многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077. Он принёс исправление критического бага, из-за которого можно было потерять все сохранения.

В частности, если размер вашего файла сохранения превышал 8 МБ, то файл автоматически ломался и, как результат, его невозможно было считывать. Теперь файлам сохранения в Cyberpunk 2077 больше ничего не угрожает.

Правда, уже испорченные сохранения это не вернёт. Кроме того, свежее обновление повышает стабильность на консолях. Вот полный список исправлений:

  • Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб "Тотентанц" во время исполнения задания "Новый поворот";
  • Улучшен процесс распределения памяти и повышена стабильность игры, что приведёт к меньшему количеству сбоев на консолях;
  • Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ. Примечание: к сожалению, это не исправит файлы сохранения, повреждённые до этого обновления.

Ранее разработчики выпустили крупный патч под номером 1.05 – помимо устранения критических ошибок в основных и дополнительных миссиях, разработчики решили проблему процессоров AMD с 4 и 6 ядрами, у которых была заблокирована функция многопоточности. По отзывам пользователей игра действительно стала работать лучше, и играть теперь намного приятней.

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

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