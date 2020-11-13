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Sony готовит эксклюзивные игры для PlayStation 5 – Silent Hill и Metal Gear на очереди

13 ноября 2020, 12:44

Фанатские теории выходят на новый уровень.

Silent Hill / Konami

Канадский журналист, организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) решил подогреть интерес к грядущей церемонии награждения TGA 2020, которая пройдёт 10 декабря этого года.

Предметом обсуждения стал двусмысленный комментарий, а точнее смайл, оставленный Джеффом под постом, в котором компания Konami поздравила команду Sony с запуском Playstation 5 — намекающим, что обе японские компании припасли какое-то важное объявление.

Konami владеет двумя крутейшими брендами – Silent Hill и Metal Gear, которые де-факто прекратили свое существование после резкого разрыва Konami с геймдизайнером Хидео Кодзимой. Так, в частности, речь может идти о покупке Sony той или иной франшизы.

Все это хорошо ложится на ранее появившеюся в сети информацию о том, что в рамках всё того же мероприятия The Game Awards 2020 состоится анонс новой части Silent Hill, которая по слухам станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.

Естественно, это лишь спекуляции, которые способны породить в сети только слухи и абсолютно ничего не говорят о следующем шаге Sony. С другой стороны, Konami уже давно ушла с рынка крупнобюджетных игр и использует свои франшизы при создании прочей продукции — мобильных проектов, патинко (игровых автоматов) и так далее.

Вопрос в том, могут ли Sony позволить себе такую ​​сделку? Sony — крупная компания, но далеко не такая крупная как Microsoft, которая ранее осуществила крупку сделку на 7,5 миллиардов долларов. Вторые могут съесть убытки, если риск не окупится — чего не могут себе позволить первые.

Впрочем, обе японские компании могут пойти на лицензионное соглашение. Так, например, компания Disney не создает видеоигры, однако она позволяет создавать игры по своим вселенным другим компаниям, как это происходит со Звездными Воинами и EA. При этом владелец прав на интеллектуальную собственность сохраняет за собой права принимать участие в процессе создания игр.

Sony Konami PlayStation 5 Silent Hill
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