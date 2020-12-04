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Sony и Naughty Dog к новогодним праздникам выпустили новый трейлер The Last of Us: Part II

4 декабря 2020, 12:10

Все глаза – и уши – прикованы к церемонии The Game Awards 2020

The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II

Совершенно внезапнейшим образом Sony представили сюжетный трейлер The Last of Us: Part II, который ранее нигде не публиковался. Он посвящён истории Эбби.

Доподлинно неизвестно, является ли этот ролик реальным новоделом или же он был готов уже полгода назад, а Naughty Dog решили опубликовать его только сейчас. Как неизвестна и причина такого поступка.

Версии на этот счёт уже успели родиться разные – от скорого выпуска графического обновления для PlayStation 5 до анонса сюжетного DLC, посвящённого истории Эбби. Однако, не будем забывать, что на прошедшей 38-й церемонии Golden Joystick Awards, где лауреатов выбирают путём голосования сами игроки – The Last of Us: Part II взяла наибольшее количество наград, в том числе и "Игру года", а Naughty Dog была выбрана лучшей студией.

А на предстоящей The Game Awards 2020 – The Last of Us: Part II претендует на десять номинаций. Быть может этот трейлер – признак того, что в Naughty Dog уже кое о чём догадывается?

Напомним, что ранее композитор серии игр The Last of Us намекнул на продолжение истории, но неизвестно какое именно. Пока многие склоняются к тому, что речь идет о многопользовательском режиме в The Last of Us Part II, о которой ранее уже упоминали разработчики, либо о сюжетном дополнении для игры (вроде Left Behind для The Last of Us).

Впрочем, данное предположение противоречит словам творческого директор игры Нил Дракман (Neil Druckman), который уже успел подтвердить, что они не собирается выпускать сюжетное дополнение к The Last of Us Part II. Возможно, именитая студия уже начала работу над совершенно новым продуктом для PlayStation 5

Релиз The Last of Us: Part II состоялся летом этого года только на PS4. На новой консоли PS5 игра будет доступна в рамках программы обратной совместимости.

PlayStation 4 The Last of Us PlayStation 5 The Last of Us Part II
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