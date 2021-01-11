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Sony отправила "на пенсию" один из самых известных эксклюзивов консолей Playstation

11 января 2021, 14:49

Во времена популярности PS3, данная серия была одним из самых главных флагманом среди игр Sony.

Похоже, что Killzone все – Sony закрыла официальный сайт серии / Guerrilla Games

Голландская студия Guerrilla Games официально прекратила поддержку сайта некогда популярной серии шутеров от первого лица Killzone. Теперь домен будет автоматически перенаправлять пользователей на страницу PlayStation.

Разработчики уточнили, что на работу мультиплеера и сбор пользовательской статистики в Killzone: Mercenary и Killzone: Shadow Fall закрытие сайта не отразится. Однако в последней больше нельзя создавать и редактировать кланы.

Guerrilla Games поблагодарила всех фанатов серии за долгие годы поддержки и проявленный энтузиазм. Судя по всему, шансов на возвращение серии уже практически нет – последняя игра в серии Killzone: Shadow Fall вышла еще в 2013 году, однако не сумела снискать популярности как среди фанатов серии, так и обычных игроков, несмотря на то, что игра была первым стартовым эксклюзивом PS4.

Справедливости ради, во времена популярности PS3 Killzone, без сомнения, была одним из самых главных флагманом среди игр Sony. Несмотря на то, что серии так и не удалось достичь уровня Halo на Xbox, она много лет держалась на высоких позициях, а издатель был готов вкладывать огромные ресурсы в развитие данного франчайза. Впрочем, игровая индустрия тоже не стояла на месте, сместив акцент в сторону кинематографичности и лихо закрученных сюжетов. И Killzone, шутер с весьма простыми "правилами", к сожалению, совсем не вписывается в эту нишу.

В настоящий момент Guerrilla Games дорабатывает сиквел Horizon Zero Dawn, который планируют выпустить во второй половине 2021 года на PS4 и PS5. Также в стенах студии ведется работа над неким "секретным" шутером от первого лица, слухи о котором ходят уже давно. Впрочем, официальный анонс стоит ожидать не раньше второй половины 2021 года.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 PlayStation 5
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