Sony показала, как можно полностью разобрать PlayStation 5

Йоширо Оотори / кадр из видео

Если Microsoft уже довольно давно показала то, что находится внутри их консоли нового поколения – Xbox Series X|S, то компания Sony в основном делала акцент на внешнем виде своего детища PS5 и контроллера DualSense.

Сегодня же технический директор компании Sony Йоширо Оотори произвел анбоксинг консоли, чтобы продемонстрировать ее внутренности.

Процесс разборки, кстати, сопровождается детальными комментариями – пусть и на японском языке, зато с русскими субтитрами.

Самым полезным для рядового пользователя станет момент в середине ролика, в котором демонстрируется процесс открывания отсека для SSD-накопителя. На случай, если встроенного на 825 ГБ вам покажется мало. Память можно будет расширить с помощью внешних SSD или HDD, однако Sony отметила, что тайтлы следующего поколения должны быть установлены только на твердотельный накопитель.

Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.