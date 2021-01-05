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Sony расширила новогоднюю распродажу в PlayStation Store новыми выгодными предложениями

5 января 2021, 19:10

В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Компания Sony добавила новые скидки в рамках новогодней распродажи в магазине PlayStation Store, которая продлится до 20-го января. Пользователям стало доступно ещё парочку интересных предложений – о них как раз и расскажем.

Так, в частности, одну из самых высокооцененных игр уходящего поколения Bloodborne со всеми дополнениями отдают за 451 грн вместо 1049. Обновленную версию The Last of Us для PS4 можно взять за 324 грн, столько же просят за ролевой экшен Horizon: Zero Dawn.

Из интересных предложений также можно отметить:

Metro Exodus
Кадр из Metro Exodus / 4A Games

Ранее стало известно, что Sony прекращает производство почти всех моделей PS4 в Японии. Продолжать поставки планируют только для одной из моделей консоли – чёрной PS4 Slim с жёстким диском ёмкостью 500 ГБ, которая не сумела снискать любовь местной аудитории. Остальные модели уберут из продажи в обозримом будущем во всех местных магазинах.

Свободные ресурсы компания хочет пустить на сборку PS5, чтобы удовлетворить спрос. Напомним, что в ряде стран консоль вышла 12 ноября, а 19 ноября состоялся международный релиз, в том числе в Украине. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Ожидается, что предложение сравняется со спросом на консоли только к апрелю, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – примерно к лету.

Sony Metro: Exodus PlayStation 4 The Last of Us PlayStation 5 PlayStation Plus Bloodborne
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