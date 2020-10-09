Sony назвала игры, которые нельзя будет запустить на PS5

Все остальные игры должны без проблем запускаться на новой консоли.
Игровая консоль Плейстейшн 5 выйдет уже в следующем месяце, и для всех, кто к ней присматривается, есть замечательная новость: новинка обратно совместима с приставкой предыдущего поколения Плейстейшн 4. Об этом компания сообщила на официальной странице PlayStation Support.
Самое важное: практически вся библиотека тайтлов для PlayStation 4, куда входят порядка 4000 наименований, будет работать на консоли нового поколения. Исключений всего 10 игр, а именно:
- DWVR
- Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One
- TT Isle of Man - Ride on the Edge 2
- Just Deal With It!
- Shadow Complex Remastered
- Robinson: The Journey
- We Sing
- Hitman Go: Definitive Edition
- Shadwen
- Joe's Diner
Инструкция по их запуску предельно проста: вставить PS4-диск в новую консоль, скачать небольшое обновление (если понадобится), а потом запустить игру. По словам разработчиков, "обратная совместимость будет доступна с первого дня проекта". То есть со старта продаж.
Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил, что PS5 не поддерживает обратную совместимость с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3 — всему виной уникальность нового контроллера DualSense.
Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.