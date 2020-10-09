Sony назвала игры, которые нельзя будет запустить на PS5

Обратная совместимость PS5 с играми для PS4 будет реализована

Игровая консоль Плейстейшн 5 выйдет уже в следующем месяце, и для всех, кто к ней присматривается, есть замечательная новость: новинка обратно совместима с приставкой предыдущего поколения Плейстейшн 4. Об этом компания сообщила на официальной странице PlayStation Support.

Самое важное: практически вся библиотека тайтлов для PlayStation 4, куда входят порядка 4000 наименований, будет работать на консоли нового поколения. Исключений всего 10 игр, а именно:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Инструкция по их запуску предельно проста: вставить PS4-диск в новую консоль, скачать небольшое обновление (если понадобится), а потом запустить игру. По словам разработчиков, "обратная совместимость будет доступна с первого дня проекта". То есть со старта продаж.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил, что PS5 не поддерживает обратную совместимость с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3 — всему виной уникальность нового контроллера DualSense.

Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.