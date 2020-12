Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain / Konami

В сервисе PlayStation Store до 9-го января следующего года проходит традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности.

Так, в частности, The Last Of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Из интересных предложений также можно отметить:

Кадр из Призрак Цусимы / Sucker Punch

Кадр из Ведьмак 3: Дикая Охота / CD Projekt Red

Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Кадр из BioShock: The Collection / Irrational Games

Для тех же, кто предпочитает покупать игры на дисках, Sony запустила распродажу игр и аксессуаров для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины.