Создатель культовой серии Silent Hill поделился первыми подробностями о своем новом проекте

Кэйитиро Тояма / Bokeh Game Studio

Создатель серии видеоигр в жанре survival horror Silent Hill Кэйитиро Тояма рассказал о следующем проекте своей новой студии. О том, что Тояма с другими ветеранами игровой индустрии создал Bokeh Game Studio, стало известно ранее в этом месяце.

По словам именитого японского разработчика, команда работает над прототипом новой игры в жанре экшн-адвенчура, которая должна понравиться фанатам его предыдущих работ. Геймдизайнер отметил, что игра будет ощущаться как хоррор, но не хардкорный – с расчетом на более широкую аудиторию и новичков жанра.

К слову, у игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии – команда пока довольно маленькая, а обстановка в студии напоминает скорее семью, чем офис. Впрочем, Тояма пообещал, что процесс создания будет куда более открытым, чем во время его сотрудничества с Sony.

Ведущей платформой при этом будет ПК, но Bokeh Game Studio намерена выпустить свой первый тайтл и на как можно большем количестве консолей. "Это будет наш подарок фанатам Silent Hill", – подытожил именитый разработчик.

Напомним, что во время церемонии награждения The Game Awards 2020 студия Striking Distance, основанная ветеранами индустрии и возглавляемая Гленом Шофилдом, показала первый трейлер сюжетного хоррора The Callisto Protocol.

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии". По его словам, сильнее всего на ощущения от геймплея будет воздействовать улучшенное освещение и объемное аудио, которое позволит услышать звуки касания протагониста к своему телу или к своей одежде, а также тихий ветерок, проходящий сквозь ваши волосы.

Проект выйдет на ПК и консолях в 2022 году.