Авторы Apex Legends подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников

Apex Legends 7 сезон / Respawn Entertainment

Компания Respawn Entertainment решила в очередной раз порадовать фанатов Apex Legends новой анимационной короткометражкой, которую в этот раз было решено посвятить прошлому робота Патфайндера, и Виктору Мальдере – бывшему полицейскому.

Сложно сказать, есть ли в новом ролике намек на появление в игре нового контента. Вполне возможно, что его главной целью стало представление Виктора Мальдера, которого планируют сделать важной фигурой местного лора.

По сюжету Мальдер занимается расследованием дела о пожаре в штаб-квартире компании "Хамберт Лабс", в котором возможно виноват Каустик. Бывший полицейский задерживает Патфайндера и находит в его памяти подтверждение своей догадке, однако просто так отдавать ему робота никто не намерен.

К ролику прилагаются русские субтитры (включаются в настройках YouTube).

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Напомним, что 5 ноября в Apex Legends начался седьмой сезон под названием "Вознесение". Его основные нововведения: новая карта Олимп, которую изначально создавали для Titanfall 3, а также легенда – учёная Мэри Сомерс по прозвищу Хорайзон.