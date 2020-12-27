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Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка

27 декабря 2020, 13:51

На концепт-артах можно увидеть футуристический мегаполис.

Кадр из Blade Runner 2049 / Дени Вильнёв

Студиям нередко приходится отказываться от работы над продуктом, в который они вкладывали не только время и деньги, но также сердца и любов. Чаще всего издатель или сами разработчики просто не верят в успех игры на рынке, даже если идея и трейлер понравились игрокам.

На днях арт-директор Ubisoft Рафаэль Лакост опубликовал у себя в твиттере концепты отмененной игры в сеттинге киберпанка. Он отметил, что планы по ее разработке были больше 10 лет назад.

Лакост не рассказал подробностей отмененной игры, однако судя по опубликованным изображениям, игроков ждал футуристический город с ярко выраженным для киберпанка контрастом роскоши и бедности а-ля Бегущий по Лезвию.

Если учесть, что концептам уже 10 лет, то Лакост работал над игрой одновременно с Assassin’s Creed: Revelations. Напомним, что последняя вышла в 2011 году и стала своего рода переломной частью во вселенной Assassin’s Creed, после которой серия начала сильно меняться.

От себя отметим, что жанр киберпанка является, пожалуй, наиболее желанным как среди игроков, так и разработчиков. То и дело на просторах Интернета можно наткнуться на концепт-арты отмененных проектов в сеттинге киберпанка, которым не суждено было воплотиться в реальность. Жанру банально не хватает(ло) единичного импульса, который бы встряхнул запылённые архивы и послужил отправной точной для других студий-разработчиков. А уж тем более, если бы этой отправной точкой стали мастодонты из Ubisoft, который уже не раз задавали направление развития отдельных жанров и лейтмотивов – даже если их ценность оставляла после себя вопросы.

  • Концепт-арты отменённой игры в сеттинге киберпанка от Ubisoft Raphael Lacoste
  • Концепт-арты отменённой игры в сеттинге киберпанка от Ubisoft Raphael Lacoste
  • Концепт-арты отменённой игры в сеттинге киберпанка от Ubisoft Raphael Lacoste
  • Концепт-арты отменённой игры в сеттинге киберпанка от Ubisoft Raphael Lacoste

Напомним, что релиз нового творения CD Projekt Red в жанре киберпанк состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Ранее разработчики выпустили крупный патч под номером 1.05 – помимо устранения критических ошибок в основных и дополнительных миссиях, разработчики решили проблему процессоров AMD с 4 и 6 ядрами, у которых была заблокирована функция многопоточности. По отзывам пользователей игра действительно стала работать лучше, и играть теперь намного приятней.

Ubisoft Cyberpunk 2077
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