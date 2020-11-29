Авторы Cyberpunk 2077 подготовили приятную "плюшку" для владельцев консолей нового поколения

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

В CD Projekt Red подтвердили, что игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк 2077 на одном поколении, а продолжить на другом – жизненно важная функция, между прочим, учитывая обстоятельства.

Так, в частности, если учитывать тот факт, что для игры еще выйдут крупные сюжетные дополнения как у третьего Ведьмака, то можно вполне начать играть на PS4/PS5 (по обратной совместимости), а сами дополнения уже продолжить проходить на улучшенной версии на PS5.

На PlayStation это будет возможно сделать тремя разными способами:

Перенести сохранения в облако, если у вас есть подписка PlayStation Plus;

Перенести сохранения переносом данных с PS4 через LAN-кабель или Wi-Fi;

Перенести сохранения с помощью стороннего накопителя.

В случае с Xbox One и Xbox Series X|S требуется всего-навсего подключение к интернету, чтобы сохранения синхронизировались между консолями.

Cyberpunk 2077 / кросс-сохранения

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".