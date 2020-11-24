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Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5

24 ноября 2020, 19:22

До выхода игры осталось меньше трех недель.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Компания CD Projekt Red показала, как грядущая ролевая игра Cyberpunk 2077 работает на определённых консолях от Sony. В ролике демонстрируется шесть минут из самого начала кампании за Кочевника.

На данный момент на официальном YouTube-канале Киберпанка демонстрацию консольных версий можно посмотреть исключительно в разрешении не выше 1080р только при 30к/c. Технических подробностей о версиях для консолей пока не сообщается.

Напомним, что неделю назад нам показывали геймплей на консолях старого и нового поколения, Xbox One X и Xbox Series X. Визуально новое творение поляков выглядит плюс-минус одинаково на обеих консолях от Microsoft, разница возможна в разрешении и производительности.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 The Witcher 3: Wild Hunt Xbox Series S
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