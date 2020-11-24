Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Компания CD Projekt Red показала, как грядущая ролевая игра Cyberpunk 2077 работает на определённых консолях от Sony. В ролике демонстрируется шесть минут из самого начала кампании за Кочевника.

На данный момент на официальном YouTube-канале Киберпанка демонстрацию консольных версий можно посмотреть исключительно в разрешении не выше 1080р только при 30к/c. Технических подробностей о версиях для консолей пока не сообщается.

Напомним, что неделю назад нам показывали геймплей на консолях старого и нового поколения, Xbox One X и Xbox Series X. Визуально новое творение поляков выглядит плюс-минус одинаково на обеих консолях от Microsoft, разница возможна в разрешении и производительности.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".