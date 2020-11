Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5

Days Gone / Sony

SCE Bend Studio и Sony опубликовали обновление 1.70 для эксклюзива PlayStation 4 — зомби-экшена Days Gone. Как ожидается, это масштабное обновление значительно сократит скорость загрузки на консоли текущего поколения и подготовит игру к режиму Game Boost на консоли PS5,

По словам разработчиков из SIE Bend Studio, на новой консоли игра будет работать до 60 кадров в секунду с динамическим разрешением 4K. Также у всех игроков будет возможность перенести сохранения с PS4 и продолжить играть на PS5.

Релиз Days Gone состоялся 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PlayStation 4. Боевик хвалят за увлекательный и глубокий сюжет, проработанный постапокалиптический мир, впечатляющую графику и гнетущую атмосферу. Некоторые уверены, что Days Gone достойна стоять в одном ряду с The Last of Us, God of War и Horizon Zero Dawn — признанными фаворитами среди эксклюзивов PlayStation.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения: