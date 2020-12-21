Создатели Fall Guys подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников

Fall Guys

После тяжелого 2020 года, полного взлетов и падений для многих, издательство Devolver Digital совместно со студией Mediatonic решили поднять праздничное настроение и поблагодарить сообщество игроков, которое выросло вокруг Fall Guys.

Так, с 21 по 25 декабря этого года геймеры могут бесплатно добавить костюм Санта-Клауса в коллекцию при входе в игру. Ранее в мега-популярной королевской битве также появился костюм популярного стримера Ninja.

Напомним, что 15-го числа этого месяца в Fall Guys начался третий сезон, посвященный зимней тематике. В игре появились семь новых уровней и более 30-ти новых костюмов. Также, начиная с третьего сезона каждая победа будет повышать коронный ранг игрока. По мере повышения ранга будут открываться новые плюшки, в том числе эксклюзивные цвета и узоры.

Вдобавок разработчики подготовили милое рождественское видео о том, насколько людям важно уделять внимание друг другу и поддерживать в любых ситуациях.

Fall Guys 3 сезон - рождественское видео

В начале этого месяца разработчики опубликовали в твиттере тизер нового скина для своей игры. Пользователи предположили, что нашумевшая игра в жанре "королевской битвы" обзаведется образом Думгая, – они узнали на изображении силуэт брони героя кровавого шутера Doom Eternal. Скорее всего, официальный анонс не заставит себя долго ждать.

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаосю Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Ранее разработчики из студии Epic Games объявили о начале зимнего ивента "Снегопад" в королевской битве Fortnite. До 5-го января 2021 года на зимних просторах острова можно притвориться снеговиком и заставить врагов скользить с помощью морозных гранат.