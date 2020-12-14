Создатели культовой серии Hitman продолжают подогревать интерес к заключительной части трилогии об Агенте 47

Hitman III / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, представили кинематографический ролик заключительной части трилогии про лысого убийцу.

Новым местом дислокации стал Дубай. Сорок Седьмой и ещё один киллер, Лукас Грей, объединяют усилия, чтобы обезглавить "Провиденс" – загадочную организацию, которая управляет миром из тени.

Новая часть во вселенной Hitman станет финалом трилогии World of Assassination, появление которой состоялось в 2016 году. К сожалению, в отличие от двух прошлых сезонов в этот раз ждать появления дополнительных миссий не стоит.

Кроме того, в IO Interactive отметили фишки версии для консоли нового поколения PlayStation 5. В игре будет поддержка особенностей революционного контроллера DualSense – также в комплекте с каждой копией Hitman III для PS5 будет идти цифровая версия для PS4. Такой шаг сделали в угоду VR-режиму, который доступен в игре только для прошлого поколения.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. На консолях следующего поколения Hitman 3 будет работать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

Hitman III - вступительный ролик

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.