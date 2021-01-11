Студия IO Interactive раскрыла все локации HITMAN III – в финале игроки отправятся в Карпаты

IO Interactive раскрыла все шесть локаций Hitman III / PS5

Вслед за всевозможными геймплейными демонстрациями скоро выходящего Hitman III, разработчики из IO Interactive раскрыли все шесть локаций заключительной части трилогии об Агенте 47 – часть из них мы уже знали.

Разработчики при этом выложили скриншоты каждого из шести уровней, которые географически будут происходить в разных локациях, и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Также с выходом заключительной части трилогии об Агенте 47 все три игры вместе будут весить около 100Гб. Создатели игры улучшили систему хранения файлов и управления данными, а ещё теперь они используют улучшенное сжатие текстур. Для сравнения, HITMAN 2 с контентом первой части весит почти 150Гб.

Hitman 3 выйдет 20 января на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и в Google Stadia. На ПК игра будет эксклюзивом Epic Games Store.

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Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.