Создатели культовой Left 4 Dead представили новый трейлер своей грядущей игры Back 4 Blood

Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, показали новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood.

На его примере команда рассказала об основных особенностях игры и её закрытом альфа-тесте. Альфа пройдет с 17 по 21 декабря, но, к сожалению, Украины нет среди стран-участниц.

Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби. В мире игры бушует паразит, превращающий людей в подобие зомби. В Back 4 Blood будет восемь персонажей, каждый из которых имеет уникальное второе оружие.

За процессом игры следит ИИ-режиссер, который, как и в Left 4 Dead, генерирует волны зомби и мини-боссов. Плюс к этому, в игре будет новая система карточек для настройки персонажа и рандомизации поля боя.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Дата релиза – 22 июня 2021 года.

Back 4 Blood - новый трейлер

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о скором запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с 17 декабря, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

На данный момент клиенты Epic Games Store могут бесплатно получить две классические ролевые игры от студии Obsidian Entertainment — Pillars of Eternity и Tyranny. Оба тайтла доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными. Акция завершится 17 декабря в 18:00 по Киеву.