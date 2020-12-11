Создатели культовой Left 4 Dead представили свою новую игру Back 4 Blood

Кадр из Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Как и обещали инсайдеры, студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, официально представили свой новый шутер Back 4 Blood.

Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби.

Геймплейно игра похожа на легендарный Left 4 Dead 2 с добавленными элементами современных шутеров: прицеливание, бег и механики, завязанные на передвижении. Игровая механика также не претерпит изменений – игрокам всё также надо передвигаться в кампаниях от точки A до точки Б, подбирая оружие для убийства зомби, которыми командует продуманный искусственный интеллект.

Релиз игры состоится 22 июня 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One; 17 декабря начнётся закрытое тестирование – зарегистрироваться можно здесь.

Вдобавок разработчики представили два трейлера своего нового кооперативного зомби-экшена:

Back 4 Blood - кинематографичный трейлер

Back 4 Blood - геймплейный трейлер

Напомним, что вчера в Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанк 2077. Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем она также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что Cyberpunk 2077 получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.