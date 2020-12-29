Создатели культовых Max Payne, Alan Wake и стильного экшена Control провожают 2020 год

Кадр из Control / Remedy

Студия Remedy Entertainment, прославившаяся благодаря таким сериями, как Max Payne, Alan Wake и недавнему экшену Control, решила подвести итоги уходящего года и написала большое письмо, в котором рассказывает, чем 2020 был примечателен.

Так, в этом году Remedy исполнилось 25 лет, которые они хотели отпраздновать на большой вечеринке, но, увы, не сложилось – финам пришлось собраться и отметить день рождения в Zoom.

Также они вспомнили свою первую игру, Death Rally, которая вышла 1995 году – сейчас её можно бесплатно забрать в Steam. Одной из их самых известных игр, Alan Wake, исполнилось 10 лет, а Control, к которому в этом году вышло 2 DLC, пока что всего лишь годик.

"2020 был странным и сложным годом. Многие из нас так давно не работали в офисе, что вернуться к нормальной работе будет даже странно, но мы обязательно вернёмся, как только станет безопасней.

"А пока мы продолжим делать для вас игры из наших гостиных и кабинетов, с наших диванов и других мест, где можно поймать стабильный интернет. 2021 обещает быть захватывающим. Увидимся в следующем году!", – добавил менеджер сообщества Remedy Entertainment Вида Старчевич (Vida Starcevic).

Кадр из Alan Wake / Remedy

Напомним, что последняя игра студии – мистический экшен Control – вышла 27-го августа 2019 года и была тепло принята игроками и критиками. Обозреватели в основном хвалят игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Напомним, что в настоящий момент в сервисе EGS проходит праздничная раздача бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают необычную карточную игру Solitairica, объединившую в себе два совершенно разных жанра. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 82/100.

Забрать тайтл можно до 30 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат Torchlight 2 – настоящий потомок Diablo 2, впитавший его душу, кровь и плоть.