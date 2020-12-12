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Создатели мега-популярного хита Fall Guys представили 3-й сезон: дата выхода и забавный трейлер

12 декабря 2020, 15:34

Как и предполагалось, он будет посвящен зиме.

Fall Guys
Fall Guys / Mediatonic

Издательство Devolver Digital совместно с британской студией Mediatonic анонсировали дату выхода 3 сезона мега-популярного хита Fall Guys, который состоится уже на следующей неделе, 15 декабря.

С третьим сезоном в игре появятся 7 новых уровней и более 30-ти новых костюмов. Также множество новых функций и обновлений будут представлены в ближайшие дни через партнёров IGN и блог PlayStaton.

Ранее разработчики опубликовали в твиттере тизер нового скина для своей игры. Пользователи предположили, что нашумевшая игра в жанре "королевской битвы" обзаведется образом Думгая, – они узнали на изображении силуэт брони героя кровавого шутера Doom Eternal. Скорее всего, официальный анонс не заставит себя долго ждать.

Напомним, что релиз первого сезона Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся в августе 2020 года. Игра моментально стала лидером по прибыли среди тайтлов на ПК, а также побила рекорд по загрузкам за всю историю сервиса PS Plus.

Fall Guys - трейлер 3 сезона

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос

По сути, Fall Guys – это "королевская битва", в которой геймеры должны не отстреливать своих противников, а соревноваться с ними в ловкости, скорости реакции и знании карт. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Ранее мы собрали Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.

Steam PlayStation 4 Fall Guys
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