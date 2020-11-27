Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5

Silent Hill: Shattered Memories / Climax Studios

Британская команда Climax Studios, наиболее известным проектом которой является Silent Hill: Shattered Memories, в данный момент разрабатывает загадочный тайтл для консоли нового поколения PlayStation 5.

Один из таких проектов упомянул на своей странице в Linkedin ведущий программист студии Тим Леонард. Разработчик подтвердил, что занимается некой игрой на базе движка Unreal Engine 4 для некстген консоли от Sony. Предположительно, работа стартовала весной прошлого года.

Что примечательно, ранее в этом году Cэм Барлоу, которого вы можете знать по Her Story и Telling Lies, а ещё ранее как создателя вышеупомянутой Silent Hill: Shattered Memories, в своем Twitter поведал, что в настоящий момент активно продвигает идею создания продолжения, ну или хотя бы ремейка игры Konami.

SH: Shattered Memories является своеобразным переосмыслением первой части знаменитого хоррора. Здесь очень изящная подачи сюжета через беседу с психотерапевтом, неожиданный анализ действий игрока, который влияет на игру и даже внешний вид персонажей, ну и кусающая морозная атмосфера, уникальная для Silent Hill.

А финальный твист стоит любых манипуляций с серией, ведь происходящее в концовке связывает сценарные нити в прочный узел и тянет в обратную сторону – не зря твист считают одним из самых эффектных в играх уходящего поколения.

SH: Shattered Memories / 2009

Напомним, что ранее в сети появились новые слухи о перезапуске Silent Hill. Предполагается, что анонс состоится уже в следующем месяце, а сама игра будет эксклюзивом консоли нового поколения PlayStation 5.

Новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Разработку проекта возглавляет Кэйитиро Тояма (Keiichirō Toyama), режиссер и сценарист оригинальной Silent Hill, при активном участии легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.