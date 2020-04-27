Создатели Skyrim пожертвуют миллион долларов на борьбу с коронавирусом

The Elder Scrolls V: Skyrim / Bethesda

Эпидемия коронавируса затронула всех в мире, и даже игровые студии не могут стоять в стороне. Помочь справиться с последствиями эпидемии теперь решила и Bethesda, известная по сериям Fallout и The Elder Scrolls.

Bethesda Softworks совместно с ее владельцем ZeniMax Media и прочими дочерними игровыми студиями пожертвует миллион долларов на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Причем сумму разделят на три части.

500 тысяч долларов направят на инициативу Direct Relief. Ее цель – предоставить врачам и прочим работникам служб здравоохранения достойную экипировку.

Читайте такжеGTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2250 тысяч долларов уйдут в UNICEF. Организация старается защитить детей и их семьи по всему миру, а также оградить их от угрозы пандемии.

И последние 250 тысяч Bethesda Softworks пожертвует сообществам, с которыми связана напрямую. К примеру, благотворительным организациям возле рабочих офисов компании.

Также студия запустила инициативу #BethesdaAtHome. В ходе нее будут проводиться особые стримы, пожертвования с которых тоже пойдут на благотворительность.

В Bethesda призвали всех беречь свое здоровье, а также поддерживать связь с другими людьми. Ведь это сейчас самое важное. Сама компания также постарается сделать все, чтобы повысить безопасность своих сотрудников.

Ранее к борьбе с последствиями коронавируса присоединились и создатели GTA.