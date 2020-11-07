Создатели Сталкера 2 обратились к игрокам с душевным посланием

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Представители GSC Game World продолжают общаться с комьюнити на самых разнообразных платформах. Так, в частности, PR-менеджер студии Захар Бочаров в подкасте для канала "Пилим Трем" заверил всех фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2, что долгожданное продолжение легендарного отечественного шутера в данный момент проходит стадию бета тестирования, и разработка уже практически завершена.

По словам Захара, авторы в первую очередь вдохновляются атмосферой уже вышедших игр серии и ориентируются на желания фанатов оригинальной трилогии.

Хочется, чтобы все игроки были довольны, как новички, так и ветераны серии, при этом не потеряв основу серии – атмосферу. За что ее любят и лелеют. И эту кристаллизованную сущность преподнести в новой обертке, которая всем зайдет. Наверно, утопическая задача. Как всегда, найдутся недовольные. Ну, а мы в свою очередь делаем продолжение с оглядкой на фанатов оригинальной трилогии. Наш основной источник вдохновения – это существующие игры по S.T.A.L.K.E.R., с точки зрения атмосферы и с точки зрения того, что там происходит – подытожил представитель GSC Game World.

Что касается даты релиза, то она у разработчиков уже есть, и все идет по плану, но, учитывая эпидемию коронавируса и различные форс-мажоры, они еще не готовы ее озвучить, в том числе дабы избежать переносов, как с Киберпанком 2077.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Дата выхода пока остается неизвестной.