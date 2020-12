Создатели The Walking Dead и The Wolf Among Us сделали важное заявление для поклонников

The Wolf Among Us 2 / Telltale Games

Студия Telltale Games обратилась к фанатам, поблагодарив их за поддержку, и рассказала о разработке второго сезона адвенчуры The Wolf Among Us, которая, к сожалению, так и не добралась до прошедшей сегодня ночью церемонии The Game Awards 2020.

Прежде всего, минувший год выдался для Telltale очень продуктивным – компания приложила массу усилий для того, чтобы все поклонники смогли приобщиться к прошлым творениям студии. Ранее на этой недели на прилавки магазинов цифровой дистрибуции Steam и GOG поступили переиздания классических проектов студии.

Конкретно речь идёт о:

Wallace & Gromit – 229 грн (Steam | GOG)

Strong Bad’s Cool Game for Attractive People – 229 грн (Steam | GOG)

Texas Hold ‘Em – 99 грн (Steam | GOG).

Также представители Telltale подтвердили, что производство второго сезона The Wolf Among Us действительно идет полным ходом, но, к сожалению, на данный момент разработчики не готовы раскрыть все подробности тайтла: "Когда придет время, нам будет о чем рассказать".

Позже в своем заявлении разработчики добавили, что второй сезон не будет разделен на эпизоды, как предыдущие игры компании, а выйдет сразу целиком. Эпизодический формат игр Telltale не раз становился настоящему камнем преткновения, а последний сезон The Walking Dead так и вообще с трудом дожил до релиза.

К слову, релиз второго сезона лучшего эпизодического квеста Telltale, The Wolf Among Us, фанаты ждут с 2014 года. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Для всех желающих ознакомиться с приключениями Бигби доступны следующие предложения:

