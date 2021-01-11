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Создатели Valorant представили кинематографический ролик игры к скорому запуску 2-го сезона

11 января 2021, 17:01

В нем основное внимание уделено новому герою под именем Йора

Valorant - представлен новый кинематографический трейлер игры / Riot Games

Авторы нашумевшего шутера Valorant выпустили новый кинематографический трейлер игры, посвященный агенту Йору. Он появится в игре вместе с обновлением, которое выйдет уже завтра, 12 января.

Одной из ключевых "фишек" агента станет возможность телепортироваться на короткую дистанцию. Помимо прочего он сможет имитировать звук шагов, а также использовать ослепляющие гранаты. Ульта Йоры способна делать его невидимым и неуязвимым.

Появление Йоры ознаменует собой запуск нового боевого пропуска, вместе с которым в игру добавят множество косметических предметов из первого эпизода.

Ранее разработчики из студии Respawn Entertainment объявили о начале нового события "Ночной бой" в своей королевской битве Apex Legends. В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Valorant - трейлер 2 эпизода

Что из себя представляет Valorant

Валорант – бесплатный многопользовательский шутер с элементами MOBA, выпущенный компанией Riot Games летом 2020 года. Игровой процесс будет знаком всем, кто хотя бы раз играл в Counter-Strike – одна команда пытается заложить бомбу на определенной точке, вторая пытается помешать это сделать.

Основное отличие Валоранта от КС – это уникальные персонажи-Агенты, каждый из которых обладает эксклюзивными умениями и способностями. "Злоупотреблять" навыками, впрочем, здесь не получится – у каждого навыка есть определенное количество зарядов, которые нужно или покупать в магазине, или получать за убийства.

Девелоперы уже распланировали поддержку игры на несколько лет вперед – студия очень хочет сделать из Валоранта крупномасштабный киберспортивный проект, который будет жить и активно развиваться даже спустя десятилетия. С учетом того, что у Riot есть крупная преданная аудитория, и низких системных требований ее новая игра вполне может повторить успех упомянутой Контры.

Скачать Valorant на пк

Чтобы играть в Валорант, вам необходимо создать аккаунт Riot. Игра доступна на ПК бесплатно, всего что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на официальном сайте игры и скачать лаунчер.

Valorant системные требования

Минимальные:

  • Процессор: Intel Core 2 Duo E8400;
  • Видеокарта: Intel HD 3000;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Рекомендуемые:

  • Процессор: Intel i3-4150;
  • Видеокарта: Geforce GT 730;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Для максимальной производительности:

  • Процессор: Intel Core i5-4460 3.2 ГГц;
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.
Riot Games Valorant
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