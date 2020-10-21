Создатели Warcraft и StarCraft — где они сейчас и что делают?

World of Warcraft / Blizzard

Нет, Blizzard не распались, но за последний месяц ветераны студии, работавшие над популярными играми компании, собрались вместе и создали несколько команд по разработке видеоигр.

Было ли это коллективным решением, или счастливым стечением обстоятельств — неизвестно, однако ни для кого не секрет, что вера в некогда великую студию, подарившую миру потрясающие Warcraft, StarCraft и Diablo, уже давно утрачена.

Где же они сейчас? Давайте разбираться.

Dreamheaven, возглавляемая Майком Морхеймом, сооснователем Blizzard, делится на две команды, которые на данный момент работают над двумя неизвестными проектами:

Moonshot Games, возглавляемая Джейсоном Чейесом (продюсер Hearthstone), Дастином Броудером (геймдиректор StarCraft 2 и HotS) и Беном Томпсоном (творческим директором Hearthstone)

Secret Door, во главе которой стоит Крис Сигати (продюсер Hearthstone, StarCraft 2 и HotS), а также Эрик Доддс (геймдиректор Hearthstone) вместе с Аланом Дабири (геймдиректор HotS)

Отдельно от Dreamheaven сформировалась студия Frost Giant, основанная Тимом Мортеном (продюсер и директор по производству StarCraft II), а также Тимом Кэмпбеллом (ведущий дизайнер кампании Warcraft III, геймдиректор Wasteland 3).

Пока что студия собирается расширять свой коллектив и работать над прототипом новой RTS.

Как утверждает репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), руководство Blizzard долгое время отказывало своим сотрудникам в разработке новой AAA-стратегии в реальном времени, поскольку создавать такие проекты попросту невыгодно.

Отметим, что несколькими днями ранее Blizzard объявила о прекращении активной поддержки легендарной StarCraft II — кроме того, издатель отказался от планов на релиз крупного обновления баланса, который было обещано предоставить до конца этого года.