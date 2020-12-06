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"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни

6 декабря 2020, 18:46
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Избыточное потребление, деньги и система, которая ведёт человеческий вид в никуда.

Павел Дуров
Павел Дуров / vk.com/durov

Недавно основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram, бизнесмен Павел Дуров в личном Telegram-канале поделился мнением о новом iPhone 12 Pro. В трёх словах – он его раскритиковал. На днях Павел опубликовал новый пост, но уже о современном образе жизни.

Дуров заострил особое внимание на избыточном потреблении. Самое полезное занятие – создавать вещи, а не потреблять их, говорит Павел.

Также он поднял тему экологии и человеческого ДНК. Нынешняя система с корпорациями, заточенная в первую очередь на деньгах, ведёт к разрушению экологической среды, что повышает количество болезней и вредит человеку. Современный мир имеет все функции, для того чтобы эффективно справляться с дефицитом ресурсов.

В своём посте Павел также затронул тему денег. Он пишет, что ему, безусловно, повезло, что он рано разбогател, однако не это делало его счастливым. Вместо того чтобы покупать яхты и дорогие вещи, он вкладывал их в социальные платформы, которые принесут пользу человечеству.

Так, в частности, большую часть своего бюджета Павел потратил на Telegram – всё для того, чтобы люди смогли им пользоваться бесплатно. И Павел считает, что это одна из основных причин, по которой он разбогател. А именно – заниматься любимым делом и не ставить деньги первоначальной целью.

Деньги
Деньги / УНИАН

После выхода этой новости, многие СМИ неправильно трактовали ключевые фразы. В русскоязычном Telegram-канале Павел просит не пользоваться машинным переводом и всегда использовать только первоисточник новости.

Ранее журнал Time составил рейтинг из 100 изобретений 2020 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее".

Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.

ВКонтакте Деньгин Telegram Павел Дуров
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