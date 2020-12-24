УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Специалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно встретить Новый год

24 декабря 2020, 20:44

Благодаря доступу к интернету каждый может пообщаться с родными через социальные сети или с помощью видеозвонков.

По данным ESET, шифровать можно также сообщения электронной почты, чтобы защитить их от перехватывания
Следовать правилам безопасности необходимо в социальных сетях / ua.depositphotos.com

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как безопасно встретить Новый год, не нарвавшись на хакеров.

"В этом году в большинстве случаев новогодние планы пришлось отменить из-за пандемии и найти другие способы отпраздновать и побыть с близкими. Сегодня это не проблема, поскольку благодаря доступу к интернету каждый может пообщаться с родными через социальные сети или с помощью видеозвонков. Однако следует помнить, что, используя такие онлайн-платформы, вы можете наткнуться на мошенников", - сообщают в компании ESET.

Одним из распространенных способов оставаться на связи с друзьями и семьей во время празднования Нового года, сохраняя при этом дистанцию, является использование разных онлайн-платформ для видеосвязи, таких как Zoom. С начала пандемии эти платформы стали очень популярными среди пользователей, что привлекло и киберпреступников. Поэтому для защиты онлайн-звонков перед подключением специалисты советуют проверять настройки безопасности Zoom.

Также следовать правилам безопасности необходимо в социальных сетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, в компании ESET рекомендуют контролировать информацию, которую вы публикуете, и пользователей, для которых она доступна. В частности, обращать внимание на информацию, которую можно узнать из фото на странице.

Кроме того, по данным ESEТ, распространенной мошеннической схемой является создание копий учетных записей в соцсетях. Сначала киберпреступник копирует всю информацию профиля жертвы и начинает писать ее друзьям. Как правило, злоумышленник под видом друга сообщает о взломе его аккаунта и похищении денежных средств с банковского счета и просит переслать определенную сумму.

"Поэтому в случае подобных ситуаций не спешите перечислять деньги, сначала убедитесь, что вам действительно пишет этот человек, а не мошенник", - говорится в сообщении.

Следующее важное правило безопасности заключается в том, что для загрузки на устройство любой новой программы — мессенджера или игры — важно выбирать официальные магазины приложений. Даже если другой неофициальный магазин предлагает скачать нужную вам программу дешевле или бесплатно, все равно стоит отказаться.

В компании ESET добавляют, что к угрозам необходимо быть готовыми также на сайтах знакомств. Среди распространенных признаков мошенничества, на которые стоит обратить внимание — сильное стремление собеседника перейти на другую платформу для общения, быстрое признание в любви, а также просьба прислать деньги.

Онлайн-игры, по данным специалистов по кибербезопасности, также привлекают злоумышленников. Чтобы ускорить ход игры, некоторые программы предлагают внутренние покупки, но за дополнительную плату. Этим пользуются и мошенники, которые часто пытаются обмануть игроков, предлагая якобы выгодные предложения, в результате которых можно остаться и без денег, и без желаемой услуги. Поэтому любые покупки стоит делать только в официальном магазине игры.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

антивирус ESET
Сейчас вы просматриваете новость «Специалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно встретить Новый год». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальностиВ Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности Дуров рассказал, как и когда будет монетизировать TelegramДуров рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020 Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFCНе можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Нашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игрыНашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игры
Следующий материал

Последние новости

20:53
Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топ попали представители самых разнообразных жанров
20:49
В Госстате назвали уровень безработицы в Украине
20:47
Рак кишечника: назван тип фигуры, который в зоне риска Видео
20:44
Специалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно встретить Новый год
20:38
Партия Порошенко готовит "подарок" киевским врачам: отмена 5000 грн доплат, – эксперт
Реклама
20:33
Гороскоп на 25 декабря 2020 года для всех: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
20:28
Новый штамм Covid-19 из ЮАР признали более агрессивным
20:05
Суд ЕС принял скандальное решение о санкциях против Азарова
19:42
Власти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте Видео
19:39
Зеленская раскрыла подробности жизни на госдаче в Конча-Заспе Видео
19:36
В метро Киева рассказали, что чаще всего теряют пассажиры Видео
19:08
В Украину из Европы массово нагрянул птичий грипп
19:03
В аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов Видео
19:00
Союз аниматоров Украины запустил интерактивную игру об украинских художницах 60-х
18:33
В Киеве Центральный автовокзал ждет реконструкция Видео
18:32
Обнародован подробный план вакцинации населения от COVID-19 Видео
18:20
Создатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезоне Видео
18:00
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
17:54
Часть единой команды, которая пришла к власти с Зеленским полтора года назад, сейчас почему-то решила, что они — самостоятельные игроки: советник ОП
17:49
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают одну из самых высокооцененных игр десятилетия
Реклама
17:45
В Украине сокращен список стран красной зоны: два государства покинули перечень
17:36
Катя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни
17:33
В Украине подскочили цены на производство тепла для населения Видео
16:57
Сенцова понесло: после скандального заявления насчет Кернеса режиссер "наехал" на власть
16:45
Создатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильма
16:36
Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Видео
16:30
Попытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным провалом Видео
15:56
Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии Видео
15:39
Юрий Бардаш стал папой и показал дочь - трогательные фото
15:31
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
15:31
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
15:30
Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности – CD Projekt Red исправила критическую ошибку
15:25
Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию Видео
15:22
"Меншовартисть бесит": эксперт раскритиковал Кабмин за цены на проезд по платным дорогам Видео
15:08
Астролог спрогнозировал свержение режимов Лукашенко и Путина Видео
14:36
В МИД Украины раскрыли планы по переговорам с Россией Видео
14:31
Как в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм Душа Видео
14:30
Хогвартс ждет – в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной Гарри Поттера Видео
14:11
Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба
13:47
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности
Реклама
13:43
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
13:35
"Талант Сенцова умер, не родившись": музыкант вступился за Кернеса острой песней Видео
13:28
В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения Видео
13:26
"Не благотворительный фонд": в Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам
13:14
Создатель культовой серии Silent Hill поделился первыми подробностями о своем новом проекте Видео
12:56
Степанов рассказал, где именно в Украине можно будет привиться от COVID-19 Видео
12:38
У Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2 Видео
12:16
Галкин рассказал, пойдет ли Пугачева в депутаты Госдумы Видео
12:08
"Моя жизнь все теснее переплетается со сценой": Максим Девизоров сделал откровенное признание
11:49
В Британии обнаружили еще один новый штамм COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять