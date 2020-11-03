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Специалисты по кибербезопасности рассказали о самых распространенных вирусах 2020 года

3 ноября 2020, 21:12

По данным ESET, из-за постоянного роста роли смарт-устройств в современной жизни, увеличилось и число атак на эти девайсы.

Специалисты рассказали о самых распространенных вирусах 2020 года / REUTERS

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в День защиты от киберугроз рассказали о самых распространенных вредоносных программах, которые распространились в 2020 году.

Соответствующая информация содержится на сайте ESET

"Сегодня отмечается День защиты от киберугроз, который был основан компанией ESET для привлечения внимания пользователей к безопасности своих устройств во время работы в интернете. Поскольку мы живем в эпоху, когда жизнь стала невозможной без технологий, важно быть осведомленными в вопросах кибербезопасности. Именно поэтому специалисты ESET подготовили перечень самых распространенных типов вредоносных программ, которые угрожают интернет-пользователям в 2020 году", - говорится в сообщении.

Вредоносные программы для интернета вещей

По данным ESET, из-за постоянного роста роли смарт-устройств в современной жизни, увеличилось и число атак на эти девайсы. Наиболее распространенным типом угроз, которые направлены на устройства интернета вещей, являются вредоносные боты.

"После заражения ботами смарт-устройства часто используются как каналы связи с другими скомпрометированными устройствами в сети, создавая ботнеты. В свою очередь операторы ботнета могут осуществлять множество вредоносных действий, включая развертывание программ-вымогателей, осуществление DDoS-атак и кражи банковских учетных данных", - предупреждают специалисты по кибербезопасности.

К сожалению, устройства интернета вещей являются легкой мишенью для злоумышленников. Причиной этого является частое использование паролей по умолчанию или слабых паролей, таких как "admin", а также отсутствие своевременных обновлений домашнего роутера. Проверив более 100 тыс. роутеров, исследователи ESET обнаружили, что 10 основных уязвимостей связаны с устаревшим программным обеспечением. Именно поэтому регулярное обновление смарт-устройств является важным элементом кибергигиены.

Вредоносные программы для устройств Android

Как сообщается на сайте ESET, самой популярной категорией угроз для Android в 2020 году стали вредоносные программы, которые после инсталляции скрывают свои иконки и заполняют устройство раздражительной полноэкранной рекламой.

Такие программы из категории скрытых приложений часто маскируются под привлекательные игры или полезные утилиты, таким образом вынуждая пользователей их загрузить. Поскольку иконки этих приложений исчезают после загрузки, пользователям сложно определить местонахождение вредоносной программы для ее удаления.

"Для защиты устройства следует использовать программу по безопасности, которая способна обнаруживать и удалять такие вредоносные программы", - советуют в ESET.

Вредоносные торренты

Недавно компания ESET обнаружила семейство вредоносных торрентов KryptoCibule, которые использовались для быстрого распространения угроз. В частности, угроза KryptoCibule использует протокол BitTorrent, заманивая пользователей загрузить сломанное или пиратское программное обеспечение и игры. Под видом легитимных программ угроза загружает криптомайнер и компонент захвата буфера обмена, который похищает криптовалюту.

"Такие вредоносные программы, как KryptoCibule, являются еще одной причиной для использования официальных сайтов и торрент-сервисов", - подчеркнули специалисты ESET.

Вредоносные программы для Mac

Как сообщается на сайте ESET, ранее устройства Mac считались более защищенными от компьютерных угроз, однако сейчас они все чаще становятся целями киберпреступников. В 2020 году исследователи ESET обнаружили поддельные веб-сайты, которые распространяют среди пользователей Mac вредоносные программы для торговли криптовалютой.

В июле 2020 года среди таких программ оказалось троянское приложение Kattana, которое было нацелено на устройства Mac. Киберпреступники использовали вредоносное программное обеспечение GMERA для похищения информации (файлы "cookie" браузера и учетные данные кошельков криптовалюты) и создания снимков экрана.

"Для надежной защиты компьютеров Mac от различных поддельных веб-сайтов и программ используйте решение по безопасности", отмечают специалисты.

Вредоносные письма

Эксперты по кибербезопасности также рассказали, что переход большого количества пользователей на удаленный режим работы способствовал увеличению числа вредоносных программ, которые распространяются через электронную почту. Общее количество выявленных образцов вредоносных электронных писем растет, а их большая часть (25%) связана с уязвимостью Microsoft Office 2017 года.

"Именно поэтому важно устанавливать автоматические обновления для своих приложений Microsoft Office для защиты от вредоносных программ, которые используют известные уязвимости", - подытожили в ESET.

Как ранее писал Главред, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET обнаружили новые атаки на разработчиков онлайн-игр, которые позволяют модифицировать исполняемые файлы видеоигр, а также воровать виртуальную валюту.

кибератака
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