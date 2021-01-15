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США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список

15 января 2021, 21:36
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Xiaomi сможет продолжить сотрудничество с американскими компаниям, так что Android пока останется доступным для пользователей Xiaomi.

Официальный дизайн Xiaomi Mi 10
США ввели санкции против Xiaomi / Xiaomi

Сегодня США приняли смелое решение и ввели экономические санкции против Xiaomi и еще 8 китайских компаний, обвинив их в связях с китайскими военными. Эти ограничения должны заставить американских инвесторов избавиться от своих долей в этих фирмах до 11 ноября 2021 года, сообщает Reuters.

Вот полный список компаний, к котором применены санкции:

  • Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC);
  • Luokong Technology Corporation (LKCO);
  • Xiaomi Corporation;
  • Beijing Zhongguancun Development Investment Center;
  • GOWIN Semiconductor Corp;
  • Grand China Air Co. Ltd. (GCAC);
  • Global Tone Communication Technology Co. Ltd. (GTCOM);
  • China National Aviation Holding Co. Ltd. (CNAH)
  • Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC).

"Министерство обороны полно будет противодействовать стратегии развития военно-гражданского синтеза Китайской Народной Республики (КНР), целью которого является модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), обеспечивая ее доступ к передовым технологиям, разработанным компаниями, университетами и исследовательскими программами КНР, которые кажутся гражданскими", — сказано в заявлении Минобороны США.

Американским инвесторам запретили вкладываться в компании из этого списка, а также предписывается избавиться от своих долей в этих фирмах до 11 ноября 2021 года.

В то же время, Xiaomi сможет продолжить сотрудничество с американскими компаниям, так что Android пока останется доступным для пользователей Xiaomi. Санкции также не повлияют на цепочку поставок Xiaomi и не помешает продавать оборудование компании на территории США.

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По словам представителя Xiaomi, компания сейчас рассматривает потенциальные последствия этого события, чтобы получить более полное представление о его влиянии на группу. Кроме того Xiaomi планирует предпринять необходимые меры, чтобы защитить инвестиции компании и держателей акций.

В Xiaomi также опровергли любую связь компании с коммунистической китайской военной компанией.

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